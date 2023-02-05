Вступило в силу эмбарго ЕС по нефтепродуктам из РФ: чего ждать, - The Economist

Санкции Евросоюза против нефтепродуктов из России начали работать, но будут ли они иметь нужный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

"К сожалению, наши репортажи свидетельствуют, что эта схема не слишком кусается. Декабрьская политика запрета и ценового "потолка" не сократила продажи российской нефти", - пишет The Economist.

Издание подчеркивает, что опыт действия эмбарго против российской нефти свидетельствует, что такие ограничения не будут долго оказывать давление на Москву.

"В декабре Запад нацелился на российские доходы от продажи нефти, введя крупнейший пакет энергетических санкций, когда-либо внедрявшихся против одной страны. Европа, которая была крупнейшим покупателем российских баррелей через морские пути, запретила импорт такого сырья. Также ключевым перевозчикам, кредиторам и страхователям запретили обслуживать продажи российской нефти другим покупателям, за исключением случаев, когда сырье продавали ниже установленного "ценового потолка" на уровне 60 долларов за баррель", - пишут эксперты.

Прошло два месяца. После определенного затишья, пока европейские фирмы разбирались, как придерживаться нового ценового предела, поставки возобновились в старых темпах. Но сейчас вместо Европы нефть везут в Китай и Индию. Российский экспорт непереработанной нефти без учета казахско-российской смеси CPC составил 3,7 млн баррелей в день в течение четырех недель до 29 января. И это самый высокий уровень с июня прошлого года. Кроме того, это больше, чем в любой другой четырехнедельный период в течение 2021 года.

Многие из поклонников ценового потолка скажут, что это доказывает успешность подхода. Ведь цель заключалась в том, чтобы российская нефть все еще продавалась, сохраняя стабильность глобального рынка, однако по ограниченной цене, чтобы доходы диктатора Путина уменьшались.

"Как доказательство того, что ограничения работают, многие также указывают на разницу в цене, которую сообщают западные агентства, между нефтью Brent, мировым стандартом, и российской сырой нефтью Urals. Это произошло вскоре после вторжения в Украину, но немного выросло после эмбарго - до 32 долларов за баррель. Таким образом, российская нефть сейчас торгуется с дисконтом в 38%", - пишет The Economist.

Подтвердила это и Джанет Йеллен, американский министр финансов и архитектор ограничения цены, заявившая, что схема продвигается к своим целям.

Однако, по мнению экспертов издания, проблема заключается в том, что отчитывающиеся о ценах агентства не адаптировали свои методы к миру, в котором российская нефть больше не продается через каналы, которые они мониторят.

"Если раньше европейские нефтепереработчики и трейдеры обменивались данными с прайс-трекерами, то индийские - нет. Агентства также использовали общедоступные показатели для оценки стоимости доставки между западными портами России и европейскими нефтяными терминалами. Тарифы на перевозку нефти из России в Азию, напротив, устанавливаются конфиденциально", - отмечают специалисты рынка.

Результатом является то, что скидки, на которые ссылаются западные чиновники, неточные - и часто преувеличены. Таможенные данные Индии и Китая показывают, что этой зимой они заплатили за российскую нефть Urals больше, чем принято считать.

Еще одна причина, почему трудно оценить настоящее ценообразование, заключается в том, что все заинтересованы в том, чтобы делать вид, что цены низкие. Российские нефтяные компании стремятся минимизировать свои налоговые счета, а индийские нефтепереработчики хотят надавить таким образом на других поставщиков.

"Поразительнее то, насколько российская экспортная машина стала менее зависимой от западной инфраструктуры финансирования и доставок, что позволило обойти ряд санкций. Как мы сообщали на этой неделе, теневая торговля, использующая параллельную систему, процветает. До декабря более половины западнороссийской сырой нефти обрабатывали европейские транспортные или финансовые фирмы. С этого времени эта доля упала до 36%", - подчеркивает The Economist.

Итак, издание поднимает вопрос, может ли новый набор санкций, нацеленных против нефтепродуктов, нанести больший удар?

"На первый взгляд, они могут сократить российский экспорт дизеля и других продуктов в краткосрочной перспективе. С 5 февраля Европа больше не будет покупать такое горючее. России будет трудно найти покупателей, чтобы компенсировать потерю спроса со стороны ЕС. Китай и Индия сами занимаются переработкой нефти, поскольку имеют собственные НПЗ. Таким образом, часть российских нефтепродуктов, на которые приходится треть доходов России от экспорта нефти, останется непроданной. И это повысит глобальные цены", - объясняют эксперты издания.

Однако те же эксперты считают, что со временем этот эффект стихнет.

"Не имея возможности продать переработанную нефть, Россия, вероятно, увеличит свои возможности экспортировать сырую, усиливая таким образом теневую торговлю. Европейцы могут почувствовать необходимость обратиться к Китаю и Индии в поисках дизеля. Но там это горючее будут изготавливать из российской сырой нефти все в больших и большеих объемах. Так что, чем больше российской нефти будет поставляться за пределами западного контроля, тем менее эффективными будут блокады", - констатирует The Economist.

И добавляет: для Запада урок должен состоять в том, что санкции не заменят передачу денег и оружия Украине.

"Отказ от российской нефти не одержит победу в войне", - главный вывод The Economist.