Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем потеряла: ISW получил доказательства

Аналитики получили доказательства, свидетельствующие о том, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.

"Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля", - говорится в отчете.

Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда было освобождено 377 квадратных километров в июне, 257 квадратных километров в июле и 1,47 квадратных километров в сентябре.

В ISW также отметили, что методология картографирования недооценивает успехи Украины, ведь отражает максимальные оценки продвижения российских войск до тех пор, пока "не появится достаточно открытых источников, которые позволят ISW утверждать с уверенностью, что российские войска больше не удерживают эти позиции".

Аналитики добавили, что линия фронта в Украине стала пористой из-за отсутствия смежных линий, что затрудняет оценку настоящего контроля территории (COT). Несмотря на разницу между данными Зеленского и ISW, эксперты отметили, что успехи Украины в феврале 2026 года "заслуживают внимания".

В то же время они отметили, что локализованные контратаки последних недель вряд ли перерастут в широкомасштабное контрнаступление, и российские войска, вероятно, стабилизируют свои позиции.

"Однако недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия России создать условия для весенне-летнего наступления 2026 года и заставят российские войска создать стабильную оборону, прежде чем пытаться вернуть утраченные позиции", - отметили в ISW.