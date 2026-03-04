RU

Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем потеряла: ISW получил доказательства

10:51 04.03.2026 Ср
2 мин
aimg Ірина Глухова
Фото: Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем потеряла (Getty Images)

За последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времени летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

Аналитики получили доказательства, свидетельствующие о том, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.

"Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля", - говорится в отчете.

Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда было освобождено 377 квадратных километров в июне, 257 квадратных километров в июле и 1,47 квадратных километров в сентябре.

В ISW также отметили, что методология картографирования недооценивает успехи Украины, ведь отражает максимальные оценки продвижения российских войск до тех пор, пока "не появится достаточно открытых источников, которые позволят ISW утверждать с уверенностью, что российские войска больше не удерживают эти позиции".

Аналитики добавили, что линия фронта в Украине стала пористой из-за отсутствия смежных линий, что затрудняет оценку настоящего контроля территории (COT). Несмотря на разницу между данными Зеленского и ISW, эксперты отметили, что успехи Украины в феврале 2026 года "заслуживают внимания".

В то же время они отметили, что локализованные контратаки последних недель вряд ли перерастут в широкомасштабное контрнаступление, и российские войска, вероятно, стабилизируют свои позиции.

"Однако недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия России создать условия для весенне-летнего наступления 2026 года и заставят российские войска создать стабильную оборону, прежде чем пытаться вернуть утраченные позиции", - отметили в ISW.

 

Деоккупация территорий Украины

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere заявил, что с начала года Украина освободила 460 квадратных километров территории.

Ранее подобное заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что в феврале Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем захватили российские войска.

