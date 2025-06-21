Украина летом подпишет первые контракты о военном экспорте, - Зеленский
Украина летом заключит первые контракты об экспорте технологий. Это предусматривает производство украинского оружия за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 20 июня.
"Далее мы начали программу Build with Ukraine, и летом мы подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только - в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине", - пояснил он.
По словам Зеленского, Украина будет предоставлять соответствующие технологии и производить в других странах оружие "для нас и для них".
"Мы говорим о военных технологиях - исключительно о дронах разного типа, о ракетах и, возможно, артиллерии. Уже есть договоренности", - добавил президент.
Зеленский отметил, что, конечно, украинские технологии не могут передаваться россиянам. Поэтому соответственно Украина не будет сотрудничать с государствами, которые симпатизируют Москве.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство отечественного оружия. Украинские компании разрабатывают и создают новые беспилотники, ракеты, беспилотные и роботизированные системы и тому подобное.
В начале года, в правительстве заявляли, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов в этом году.
Также ранее президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские ракеты "Паляныця", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. По его словам, украинские баллистические ракеты еще готовятся.
На днях Зеленский также прокомментировал информацию, пошла ли баллистическая ракета "Сапсан" в серийное производство. Он отметил, что идет разработка возможности массового производства.
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