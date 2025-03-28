"Мы не будем принимать долги". Зеленский сделал заявление о соглашении по недрам с США

"Если будут какие-то те или иные рисковые вещи для нас, то безусловно я буду все это коммуницировать без секретов. В принципе я считаю, что главные базисные вещи компромиссные были очерчены в рамочном соглашении, на что мы готовы были идти", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что не знает, как упоминается "вопрос долгов" в новом соглашении, которое представили США.

"Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил, это для меня понятные абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом. Если будут подразумеваться какие-то перспективы. Новая поддержка, тогда Соединенные Штаты наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет", - сказал президент.

Соглашение о редкоземах

В феврале Украина и Соединенные Штаты должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Однако 28 февраля произошла ссора президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, и поэтому соглашение не было подписано.

Недавно стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Однако Зеленский отметил, что если раньше речь шла о рамочном соглашении, то теперь речь о полноценном, которое должна ратифицировать Рада.