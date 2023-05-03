ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ

Новина українською →
Украина, Среда 03 мая 2023 15:07
Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ Фото: Рада вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Парламент принял постановление "О выходе Верховной рады Украины из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств". Решение поддержали 280 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Соглашение потеряло свою актуальность, учитывая, что представители Верховной рады Украины более девяти лет не принимают участия в мероприятиях этой организации и реалии современных международных отношений.

"Принятие постановления в очередной раз подчеркнет необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, закрепленного в Конституции Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Украина постепенно денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ. В частности, Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств-участников Содружества независимых государств .

Читайте РБК-Украина в Google News
СНГ Верховная рада
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных