Украина выявила новые факты передачи Россией тел своих солдат

Министерство в сотрудничестве с Главным управлением разведки и Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными обнародовало новые фотографии и информацию о российских солдатах, тела которых передали Украине во время недавних репатриаций.

Фото: Россия передала Украине тела своих солдат (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Эксперты МВД во время экспертиз останков, которые Россия передала под видом тел украинских защитников, обнаружили типичные шевроны, тату с российской символикой, элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военнослужащим России", - уточнили в министерстве.

МВД также опубликовало ссылку с фотодоказательствами, которые подтверждают, что как минимум 16 тел, переданных Украине, принадлежали российским военным.

Родственников погибших россиян призвали обращаться в Международную комиссию по делам пропавших без вести.