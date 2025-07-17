RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина выявила новые факты передачи Россией тел своих солдат

Иллюстративное фото: РФ передает Украине тела своих солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия передает Украине тела своих солдат под видом украинских. Специалисты установили новые доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Министерство в сотрудничестве с Главным управлением разведки и Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными обнародовало новые фотографии и информацию о российских солдатах, тела которых передали Украине во время недавних репатриаций. 

 

Фото: Россия передала Украине тела своих солдат (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Эксперты МВД во время экспертиз останков, которые Россия передала под видом тел украинских защитников, обнаружили типичные шевроны, тату с российской символикой, элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военнослужащим России", - уточнили в министерстве. 

МВД также опубликовало ссылку с фотодоказательствами, которые подтверждают, что как минимум 16 тел, переданных Украине, принадлежали российским военным. 

Родственников погибших россиян призвали обращаться в Международную комиссию по делам пропавших без вести.

Россия подбрасывает Украине тела своих солдат

Напомним, еще 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия в рамках обмена передала Украине тела как минимум 20 своих солдат.

Также было установлено, что Россия передала Украине тело израильского наемника, который воевал на ее стороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине