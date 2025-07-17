Україна виявила нові факти передачі Росією тіл своїх солдатів

Росія передає Україні тіла своїх солдатів під виглядом українських. Фахівці встановили нові докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.
Міністерство у співпраці з Головним управлінням розвідки та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими оприлюднило нові світлини та інформацію про російських солдатів, тіла яких передали Україні під час нещодавніх репатріацій.
Фото: Росія передала Україні тіла своїх солдатів (facebook.com/mvs.gov.ua)
"Експерти МВС під час експертиз останків, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки приналежності загиблих до військовослужбовців Росії", - уточнили в міністерстві.
МВС також опублікувало посилання з фотодоказами, які підтверджують, що щонайменше 16 тіл, переданих Україні, належали російським військовим.
Родичів загиблих росіян закликали звертатися до Міжнародної комісії у справах зниклих безвісти.
Нагадаємо, ще 21 червня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія в рамках обміну передала Україні тіла щонайменше 20 своїх солдатів.
Також було встановлено, що Росія передала Україні тіло ізраїльського найманця, який воював на її боці.
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