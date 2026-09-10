Украина решит вопрос реактивных "Шахедов", но нужно время, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом и знаниями по защите критической инфраструктуры. По его словам, украинские группы операторов уже помогали партнерам на Ближнем Востоке во время массированных атак, передавая собственные технологии.

Президент отметил, что РФ начала устанавливать на дроны реактивные двигатели, из-за чего они стали гораздо быстрее. Он заявил, что у Украины пока нет достаточного количества средств для уничтожения таких целей, однако над соответствующими решениями уже работают.

"Да, у нас есть уже 60 плюс компаний, которые работают над этим, и мы решим этот вопрос, но нам для этого нужно время", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что недостаточно не только технологий, но и денег, чтобы производить тысячи дронов для уничтожения российских беспилотников.

"Именно поэтому мы делимся нашими знаниями, нашими технологиями, но и вам нужно каждый день работать. Поэтому мы говорим о сопроизводстве, производственных линиях в других странах", - заявил президент.