Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка

13:59 08.03.2026 Вс
2 мин
Глава МИД подчеркнул, что эти средства принадлежат украинским налогоплательщикам
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина требует немедленного возвращения средств и драгоценных металлов, которые венгерские власти незаконно отобрали у инкассаторов Ощадбанка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди бела дня", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству. Они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, то есть украинским налогоплательщикам.

"Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", - добавил министр.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана.

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

