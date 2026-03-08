Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка

"Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди бела дня", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству. Они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, то есть украинским налогоплательщикам.

"Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", - добавил министр.