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Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Украина, Среда 30 октября 2024 20:42
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Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина производит почти 20 самоходных артиллерийская установка "Богдана" в месяц. Этому помогает финансовая программа от Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о так называемой "датской модели", которая позволяет привлекать финансы от партнеров именно в украинское оборонное производство.

"В частности, делаем артиллерию - уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны - все необходимое. Я благодарен всем, кто нам помогает", - подчеркнул глава государства.

Что такое САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка с калибром пушки 155 мм, соответствующая стандартам НАТО. Ее обслуживает экипаж из пяти человек, а максимальная скорость машины составляет 80 км/ч. Установка способна поражать цели на расстоянии до 60 км.

Разработка САУ началась в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения, а в 2023 году ее официально приняли на вооружение ВСУ.

Весной этого года производство установок "Богдана" составило 8 единиц в месяц.

Однако к середине лета Дания профинансировала и заказала производство уже 18 единиц САУ "Богдана".

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