Украина отреагировала на планы МВФ отправить миссию в Россию

"Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву", - заявили в МИД.

Министерство пояснило, что для главного финансового учреждения ООН было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - подчеркнули в МИД.