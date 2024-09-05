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Украина отреагировала на планы МВФ отправить миссию в Россию

Фото: МИД призвало МВФ не возобновлять сотрудничество с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина призвала Международный валютный фонд не возобновлять сотрудничество с Россией. Это произошло после заявления, что МВФ планирует направить свою миссию в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

"Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву", - заявили в МИД.

Министерство пояснило, что для главного финансового учреждения ООН было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - подчеркнули в МИД.

Напомним, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд готовит миссию в Россию. Такой жест планировался впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Детальнее о том, на что это может повлиять и что значит для Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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