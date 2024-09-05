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Україна відреагувала на плани МВФ відправити місію в Росію

Фото: МЗС закликало МВФ не відновлювати співпрацю з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна закликала Міжнародний валютний фонд не відновлювати співпрацю з Росією. Це відбулось після заяви, що МВФ планує направити свою місію до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви", - заявили в МЗС.

Міністерство пояснило, що для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу.

"Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готує місію в Росію. Такий жест планувався вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Детальніше про те, на що це може вплинути та що значить для України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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