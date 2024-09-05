МВФ едет в Россию: цели Запада, игры Москвы и что это даст Украине

Международный валютный фонд готовит миссию в Россию. Впервые с начала большой войны РФ против Украины . Свидетельствует ли это о готовности МВФ возвращаться в отношениях с агрессором к business as usual, или, может, у Фонда есть другие, прямо противоположные цели. "Зрада" это или "Победа" для Украины – объясняет заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Что произошло

Во вторник, 3 сентября, вечером в украинском медийном пространстве вышла новость со ссылкой на статью Reuters о том, что Международный валютный фонд планирует миссию в Россию. Новость вышла в преддверии начала миссии МВФ в Украину, которая стартовала в среду, 4 сентября.

На момент выхода зарубежной публикации МВФ не предоставлял ни ее подтверждения, ни опровержения. Издание Reuters подготовило статью на основе комментария российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который "похвастался" таким событием.

В статье, в частности, говорилось, что МВФ станет первой крупной международной финансовой организацией, которая отправит свою официальную миссию в Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Можин сообщил, что миссия Фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжится визитом делегации МВФ в Москву для встреч с российскими официальными лицами до 1 октября.

Последняя ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID. Ни одной миссии МВФ в Россию не было с начала войны России в Украине.

"Мы были исключены из этого процесса под давлением наших западных "друзей", и дальнейших миссий в 2022-23 годах не было", - сообщил Можин Reuters из своего офиса МВФ в Вашингтоне.

Издание отмечает, что многие западные страны подняли вопрос о возможности исключения России из МВФ после вторжения в Украину, но это оказалось сложной задачей из-за нежелания других членов с большими квотами голосования, таких как Китай и Индия.

Можин, руководивший присоединением России к организации в 1992 году после распада Советского Союза, уходит в отставку с 1 ноября. В этой должности его должна заменить Ксения Юдаева, советница главы Банка России, до недавнего времени занимавшая позицию первой замглавы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Примечательно, что Юдаева находится под санкциями США с апреля 2022 года.

Министерство финансов России официально подтвердило кандидатуру Юдаевой.

Публикация вызвала широкие эмоциональные дискуссии в соцсетях в условном формате: "зрада" это или "победа" для Украины.

Объяснение от Владислава Рашкована

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован подтверждает: согласно официальной информации от МВФ – миссия Фонда в Россию планируется.

Он отметил, что было многое сделано для того, чтобы в течение периода с начала полномасштабной войны РФ против Украины миссий Фонда в Россию не было.

Является ли ожидаемая в ближайшее время миссия МВФ в Россию "зрадой" в отношении Украины - возможно, да, но, скорее всего, - нет.

Какие миссии в МВФ вообще существуют

Для реализации своих функций, записанных в Уставе МВФ (Аrticles of Agreement), Фонд может организовывать три типа миссий:

1. Миссии для надзора (surveillance mission): эти миссии фокусируются на экономическом анализе стран и осуществляются согласно статье 4 Устава МВФ (они еще называются Article IV missions). Эта статья Устава обязывает Фонд для выполнения своих функций осуществлять строгий надзор за экономической политикой своих членов. В то же время она предусматривает три встречных обязательства от самих стран: а) они обязаны предоставлять постоянную отчетность и всю информацию, необходимую для такого надзора МВФ; б) они обязаны принимать миссии AIV; в) прислушиваться к советам МВФ.

2. Программные миссии и миссии по пересмотру программ (program missions and program review missions ): это визиты команды экспертов МВФ в страну-член с целью разработки или обсуждения новой программы финансовой поддержки. Результатом такой миссии может быть предварительная договоренность на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе МВФ для страны. Миссии по пересмотру проходят после того, как программа МВФ уже начата. Их цель – оценить прогресс в выполнении программы. Эти миссии обычно проводятся регулярно в течение всего срока действия программы МВФ. Позитивные результаты пересмотра являются необходимым условием для продолжения финансирования по программе. Большинство новостей о миссиях, с которыми сталкивается украинский социум в Украине, – это именно программные миссии и миссии по пересмотру программ. Именно сейчас с такой миссией по пятому пересмотру программы EFF находится команда МВФ в Киеве.

3. Миссии технической помощи (technical assistance): это специализированные миссии экспертов МВФ в страны-члены, направленные на оказание практической помощи и экспертизы в конкретных сферах экономической политики. Эти миссии отличаются от программных миссий и миссий по пересмотру программ тем, что они сосредоточены на развитии институциональной способности стран и передаче знаний, а не на разработке или мониторинге программ финансирования. И в них, кроме персонала МВФ, могут также входить приглашенные эксперты, обладающие специфическими знаниями в соответствующих сферах. По итогам миссии обычно готовится отчет по детальным рекомендациям и плану действий. Очень часто выводы и рекомендации по таким отчетам затем становятся частью условий по программам кредитования стран.

Какая миссия МВФ может быть в России

МВФ не предоставляет кредитование России (с 1998 года) и не оказывает техническую помощь (с 2022 года – начала широкомасштабного вторжения). То есть сейчас это будет миссия для надзора (surveillance mission), в рамках которой МВФ будет анализировать экономику РФ. А российские власти должны будут предоставить всю необходимую экономическую и статистическую отчетность по своей экономике.

"Напомню, что сейчас такого анализа с данными, которым можно доверять, не существует. Единая международная организация, которая системно проводит анализ всех стран, это МВФ. В последний раз МВФ проводил такую миссию в РФ еще в 2019 году, до пандемии и полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что происходит в их экономике и не агрегированной отчетности, Фонд может только догадываться, получая данные только косвенными методами. Догадываемся и мы, и все западные партнеры. А хотелось бы все-таки узнать. К примеру, Article IV отчет по Украине доступен на сайте МВФ. То есть, Россия знает о нашей экономике, а мы и наши партнеры достоверно не знаем об их экономике", - объясняет Рашкован сложившуюся ситуацию.

Обязан ли МВФ организовывать такие миссии в страны-члены

На самом деле – да. Это обязательство, наложенное на МВФ основателями Фонда в 1944 году. Существуют ли какие-либо причины, по которым фонд может не проводить миссии в странах?

Тоже – да. Причиной отсутствия кооперации МВФ со страной-членом может служить, например, отсутствие признанного международным сообществом правительства. Это означает ситуацию, когда в стране нет легитимного руководства, признаваемого большинством стран-членов МВФ. Для получения такого мнения внутри МВФ проводится опрос среди стран, как это было после случаев захвата власти Талибаном в Афганистане. К сожалению, российское правительство даже после сфальсифицированных недемократических президентских выборов признается большинством стран – членов МВФ, поэтому РФ не подпадает под действие этой причины, отмечает Рашкован.

В 2019-2021 годах пандемия стала причиной непроведения surveillance missions в большинстве стран мира. Военные действия в стране также могут быть причиной, по которой Фонд может откладывать или не проводить миссии. Но часто в таких случаях Фонд может организовывать миссии в других странах, встречаясь там с представителями властей страны, где идет война. В 2022-2023 годах миссии Фонда в Украине были организованы в Польше. Проходящая сейчас миссия в Киеве – первая полноценная миссия, которую организовал МВФ на территории Украины во время российского вторжения.

"Несмотря на то, что причин для непроведения миссии в России формально не было, миссий Фонда там все же не было ни в 2022, ни в 2023 году. Это нормально, что этот факт был вне радаров украинского сообщества все 2,5 года вторжения – у нас действительно есть чем заниматься вне этой темы. Но, поверьте мне, это была постоянная тяжелая работа с нашими международными партнерами и менеджментом Фонда. Работа, о которой я, к сожалению, не могу рассказать", - отметил Рашкован.

Так почему и зачем тогда организуется миссия в РФ

Во-первых, ключевые международные партнеры Украины хотят понять, что происходит в экономике России. Они хотят понять, как работают санкции – на основе прямых данных, подлинность которых проверит МВФ. И потому крупные "акционеры" МВФ просят организовать такую миссию сейчас.

Может ли Россия отказаться принимать миссию МВФ

Теоретически – да. Но страны-члены обязаны сотрудничать с МВФ в проведении регулярного надзора (surveillance) за их экономикой. Если страна-член МВФ отказывается принять AIV mission или не сотрудничает с МВФ во время миссии, это может иметь серьезные последствия, поскольку отказ является нарушением обязательств страны-члена в соответствии со статьей IV Устава МВФ.

Если же страна отказывается или ведет себя некооперативно во время surveillance mission, то МВФ сначала будет пытаться понять причины отказа от сотрудничества, найти компромиссное решение или принудить страну к кооперации согласно уставу Фонда. Если страна продолжает отказываться, МВФ может инициировать формальную процедуру рассмотрения ситуации на уровне Исполнительного совета (Executive Board). Такие кейсы в истории Фонда были.

В результате такой некооперации МВФ может приостановить право голоса страны в МВФ. И это важно. То есть если во время миссии Фонд настойчиво запросит информацию, которую РФ не захочет или не сможет предоставить, это может стать поводом для действий, описанных выше.

Кто в МВФ принимает решение по организации миссий в страны

Решение об организации миссии принимается на уровне менеджмента Фонда.

Руководителем по любой стране в МВФ является руководитель миссии. Именно руководитель миссии имеет исключительное право переговоров с правительством любой страны. Никто другой, даже руководитель Фонда, не проводит переговоры.

Прежде чем начать миссию, руководитель миссии согласовывает с ключевыми внутренними департаментами институциональную директиву (policy note), указывающую спектр задач (scope). Руководитель миссии может проводить миссию только в пределах директивы.

Для работы руководитель миссии привлекает экспертов из разных подразделений Фонда – некоторых на временной основе для решения отраслевых задач.

Совет директоров не принимает участие в согласованной миссии и узнает о таких новостях обычно из публичных новостей. Функции остановки миссии у Совета директоров тоже нет.

"Для меня стала сюрпризом новость, что часть миссии будет организована в Москве. Я понимаю ограниченную эффективность виртуальных миссий, но считаю, что физическая миссия в Москву, даже на несколько дней, создает много рисков для Фонда – от репутационного до риска безопасности на уровне персонала. Я об этом сообщил руководство Фонда, но, опять-таки, у директоров нет роли по организации или утверждению миссий в других странах", - объясняет Рашкован.

Совет директоров по результатам surveillance mission встретится только позже для обсуждения и утверждения отчета после миссии. "Интересный может быть документ, если миссия будет завершена", - отмечает он.

Почему такой странный тайминг новости об организации миссии в РФ

Официальное сообщение Фонда свидетельствует, что миссия в РФ начнется 16 сентября. Мог ли МВФ запланировать дату миссии в Россию не рядом с датой миссии в Украину – это отдельно вопрос. Но важно, что практика Фонда обычно включает публикацию новости о начале миссии буквально накануне миссии. К примеру, официальное сообщение об организации миссии в Киеве в мае этого года было опубликовано в день начала миссии – 23 мая.

Почему тогда российский директор решил об этом сообщить Reuters во вторник, 3 сентября, почти за две недели до организации миссии МВФ в Россию?

"У меня есть гипотеза – в прошлый четверг (29 августа) у нас проходило неформальное заседание Совета директоров Фонда, на котором обсуждалась программа финансирования Украины. Это был апдейт, который предоставлял руководитель миссии для того, чтобы объяснить, что в рамках пятой миссии пересмотра в Украине будет проведен апдейт макропрогноза, который заложен в основу программы финансирования. Также было сообщено, что будет организована миссия в Киев и названа дата этой миссии - 4 сентября", - рассказывает Рашкован.

То есть, российский исполнительный директор в МВФ Алексей Можин, узнав дату миссии в Украине, обнародовал информацию задолго до 16 сентября, когда миссия в Украине будет уже завершена.

"Для РФ было важно, чтобы новость о миссии была подана именно в их интерпретации, разумеется, также обвиняя "западных друзей", - делает вывод Рашкован.

В настоящее время, имея официальное подтверждение МВФ о миссии в Россию, украинская сторона готовит ноту руководству Фонда с оговоркой о рисках ее проведения.

Каков может быть результат такой миссии для РФ

Для МВФ это точно не будет легкая миссия, говорит Рашкован: "Мы с вами знаем коварство России и ее власти. Они точно попытаются не предоставить всю информацию Фонду, что-то попытаются скрыть, извратить. Важно, чтобы руководитель миссии (он достаточно опытный эксперт) смог это понять и смог этому противостоять.

Для Украины важно, как команда Фонда в тексте отчета раскроет вопрос влияния санкций на экономику РФ. Для внешних пользователей этой информации в странах-партнерах Украины можно будет понять, какие санкции работают, какие нет, а какие и как можно усилить.

Интересным вопросом будет раскрытие данных по золотовалютным резервам, которые центробанк РФ не раскрывает подробно с 2022 года. А Украине нужны эти данные, в том числе для предстоящей конфискации.

Возможен сценарий, при котором РФ не предоставит какую-либо информацию и откажется от кооперации. Тогда это будет нарушением Устава Фонда и может являться причиной, по которой РФ будет лишена права голоса. Тоже неплохой вариант.

"Но если миссия будет завершена и отчет выпущен, мы с вами и все внешние пользователи получим подтвержденные данные по экономике России. Сейчас такой информации у нас с вами нет. А хотелось бы иметь. В том числе чтобы планировать следующие экономические действия против врага" , - резюмирует заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде.

Текст подготовлен на основе поста Владислава Рашкована в Фейсбуке