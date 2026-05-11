Украина отреагировала на идею назначить Шредера переговорщиком от ЕС

12:08 11.05.2026 Пн
2 мин
Поддерживает ли Киев кандидатуру бывшего немецкого канцлера?
aimg Ирина Глухова
Фото: Герхард Шредер (Getty Images)

Украина не поддерживает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах ЕС и РФ по завершению войны. Ранее его предложила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед началом заседания Совета ЕС.

"Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем", - заявил глава украинского МИД.

По словам Сибиги, в Европе есть много других "достойных лидеров", которые могут выполнять эту функцию.

Стоит добавить, что 82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год.

После ухода с должности канцлера ФРГ он почти сразу занял должность скандального германо-российского консорциума по строительству газопровода.

Глава МИД Украины Андрей Сибига о кандидатуре бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера как переговорщика ЕС и РФ (коллаж: РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что Шредер якобы является "преимущественным" кандидатом от Евросоюза для участия в возможных переговорах по завершению войны России против Украины.

Так он ответил на вопрос о том, с кем в Европе, по его мнению, Кремль мог бы вести диалог.

Путин также заявил, что готов к контактам с любым европейским политиком, кроме тех, кто, по его словам, "успел наговорить всякого".

В Германии это заявление сразу отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что идея привлечения Шредера в качестве посредника между ЕС и Россией не рассматривается и не имеет оснований для реализации.

Сегодня высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас напомнила, что Шредер долгое время выступал лоббистом российских государственных компаний.

"Понятно, почему Путин хочет видеть его этим человеком - чтобы он фактически сидел по обе стороны стола", - отметила Каллас.

