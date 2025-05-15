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Украина отправит делегацию на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский раскрыл детали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина будет участвовать в переговоры с Россией в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что делегация, которую Россия отправила на переговоры в Стамбул свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к реальному диалогу. В делегацию не вошли те чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения. 

"Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу (президенту США Дональду Трампу - ред.), из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану (президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.) и, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов к деэскалации и завершению войны (прекращение огня), я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - рассказал президент. 

Он уточнил, что на переговоры не поедут глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. 

"Но делегация будет возглавлена министром обороны Украины, несмотря на то, что контрпартнера с российской стороны там не будет", - добавил президент. 

Он объяснил такое решение тем, что встреча должна пройти в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия. При этом Умеров входит в состав переговорщиков, а также свободно владеет турецким, английским, российским и украинским языками.  

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Россия долго сохраняла в тайне состав своей делегации на переговорах в Стамбуле. Украина ожидала, что диалог пройдет на самом высоком уровне - между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

Но Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.

Детальнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

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