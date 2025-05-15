Украина отправит делегацию на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский раскрыл детали

Зеленский подчеркнул, что делегация, которую Россия отправила на переговоры в Стамбул свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к реальному диалогу. В делегацию не вошли те чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения.

"Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу (президенту США Дональду Трампу - ред.), из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану (президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.) и, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов к деэскалации и завершению войны (прекращение огня), я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - рассказал президент.

Он уточнил, что на переговоры не поедут глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Но делегация будет возглавлена министром обороны Украины, несмотря на то, что контрпартнера с российской стороны там не будет", - добавил президент.

Он объяснил такое решение тем, что встреча должна пройти в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия. При этом Умеров входит в состав переговорщиков, а также свободно владеет турецким, английским, российским и украинским языками.