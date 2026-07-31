Украина отправила спасателей тушить пожары во Франции

Отправка украинской команды прошла по поручению президента Владимира Зеленского в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Накануне глава МВД Украины согласовал детали операции во время онлайн-разговора с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом.

"Украинские спасатели имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях, в частности, во время ликвидации последствий российских атак, масштабных пожаров и проведения сложных поисково-спасательных операций", - подчеркнул Выговский.

Глава МВД подчеркнул, что в случае дополнительной необходимости Украина готова отправить на помощь французским коллегам еще и авиацию ГСЧС.

Ситуация с пожарами во Франции

Самое критическое положение дел зафиксировано на юго-западе Франции, в том числе в департаменте Жиронда. Огонь охватил около 42 тысяч гектаров леса, из-за прямой угрозы жилищным массивам собственные дома покинули более 200 тысяч человек.

На утро 31 июля ситуацию в Жиронде удалось относительно стабилизировать, часть жителей возвращается домой. Однако вблизи залива Аркашон и мыса Кап-Ферре до сих пор сохраняется высокий уровень опасности.

Для укрощения стихии французские власти привлекли тысячи пожарных, военных и авиацию, а также обратились за международной помощью через механизмы ЕС.