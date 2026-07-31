Украина отправила спасателей тушить пожары во Франции

Украинские спасатели отправились во Францию для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. В страну направили сводный отряд из 70 специалистов и 15 единиц спецтехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Выговского.
Отправка украинской команды прошла по поручению президента Владимира Зеленского в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза.
Накануне глава МВД Украины согласовал детали операции во время онлайн-разговора с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом.
"Украинские спасатели имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях, в частности, во время ликвидации последствий российских атак, масштабных пожаров и проведения сложных поисково-спасательных операций", - подчеркнул Выговский.
Глава МВД подчеркнул, что в случае дополнительной необходимости Украина готова отправить на помощь французским коллегам еще и авиацию ГСЧС.
Самое критическое положение дел зафиксировано на юго-западе Франции, в том числе в департаменте Жиронда. Огонь охватил около 42 тысяч гектаров леса, из-за прямой угрозы жилищным массивам собственные дома покинули более 200 тысяч человек.
На утро 31 июля ситуацию в Жиронде удалось относительно стабилизировать, часть жителей возвращается домой. Однако вблизи залива Аркашон и мыса Кап-Ферре до сих пор сохраняется высокий уровень опасности.
Для укрощения стихии французские власти привлекли тысячи пожарных, военных и авиацию, а также обратились за международной помощью через механизмы ЕС.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон провел кризисное совещание из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили страну.
Отметим, огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров лесов, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за эвакуации. В то же время синоптики предупреждают о новой волне экстремальной жары, которая может еще больше усугубить ситуацию.
РБК-Украина также писала, что 29 июля Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова предоставить Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами.