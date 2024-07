Украина отправила первую группу спортсменов на Олимпийские игры-2024

Четверо атлетов и персонал команд уехали в Париж на главные соревнования четырехлетия. Долгое путешествие стартовало со столичного железнодорожного вокзала.

Первыми из состава сборной Украины на Игры-2024 отправились спортивные гимнасты Олег Верняев, Назар Чепурный, Радомир Стельмах и Анна Лащевская. Последние трое – дебютанты Олимпиады. Вместе с ними поехали тренеры Геннадий Сартинский, Юлия Каюкова и тренер-массажист Алексей Лавровский.

Всего в спортивной гимнастике Украина завоевала шесть олимпийских лицензий. К соотечественникам вскоре присоединятся Илья Ковтун и Игорь Радивилов. В общей сложности на Олимпийские игры в этом году поедет 140 украинских спортсменов.

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48 дисциплинах. Сборная Украины избрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Общественное" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Общественное Киев", "Общественное Львов" и т.д.) и канал "Общественное Спорт".

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продолжаются соревнования до 11 августа.