Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина будет отвечать РФ на удары по энергетике, терпеть в темноте не будем, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре и будет продолжать это делать. Просто терпеть в темноте никто не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что Украина очень хочет, чтобы война же Россией закончилась.

"Но просто терпеть в темноте никто не будет", - подчеркнул президент.

 

Удары по энергетике

Напомним, с 2022 года российские оккупанты регулярно атакуют украинскую энергетику.

В августе Россия возобновила обстрелы энергетических объектов Украины. Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что такие атаки будут продолжаться, и призвал своего партнера - премьера Словакии - перекрыть поставки газа и электроэнергии.

Также в ЦПД отметили, что россияне могут возобновить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Путин уже готовит для этого информационное алиби.

Во время визита в Пекин российский диктатор заявил, что Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит удары в ответ на украинские атаки нефтяной отрасли.

Подробнее о том, готова ли Украина к новым ударам по энергетике, - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийВойна в Украине