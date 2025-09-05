Украина будет отвечать РФ на удары по энергетике, терпеть в темноте не будем, - Зеленский

Удары по энергетике

Напомним, с 2022 года российские оккупанты регулярно атакуют украинскую энергетику.

В августе Россия возобновила обстрелы энергетических объектов Украины. Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что такие атаки будут продолжаться, и призвал своего партнера - премьера Словакии - перекрыть поставки газа и электроэнергии.

Также в ЦПД отметили, что россияне могут возобновить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Путин уже готовит для этого информационное алиби.

Во время визита в Пекин российский диктатор заявил, что Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит удары в ответ на украинские атаки нефтяной отрасли.

