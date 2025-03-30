Украина без ведома США начала Курскую операцию, там жаловались на "шантаж", - NYT

Украина не предупредила США о своей наступательной операции в Курской области. США назвали это "шантажом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Издание опубликовало расследование о роли американцев в украинских операциях против России. Отмечается, что еще в марте 2024 года США обнаружили, что украинская разведка планирует наземную операцию на юго-западе РФ.
Тогда представитель ЦРУ в Киеве предупредил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, что в случае пересечения границы России украинские войска не смогут применять американское оружие и разведданные.
В начале августа украинцы сделали намек на то, что что-то происходит на севере. Операция в Курской области началась в момент ротации американских руководителей. Так, 9 августа миссию в немецком Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, а на следующий день ушел с должности представитель ЦРУ в Киеве.
Именно тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал шаг и направил войска в Курскую область. Как указывает NYT, Украина использовала вооружение, которое США предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.
Журналисты отмечают, что это привело к нарушению доверия со стороны США, потому что Украина якобы нарушила договоренности.
"Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.
Но, несмотря на это, США не перестали оказывать Украине помощь, в частности с HIMARS и разведкой. По словам одного из собеседников издания, это могло бы "привести к катастрофе" для украинских войск.
Напомним, Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в начале августа 2024 года. Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, это был превентивный факт, поскольку Россия готовила наступательные действия на севере Украины.
Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Москва даже привлекла войска Северной Кореи. В марте ситуация обострилась.
Также в последние недели активизировались действия российских войск вблизи границы в Сумской области. Больше о том, что происходит на фронте - в материале РБК-Украина.
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