Издание опубликовало расследование о роли американцев в украинских операциях против России. Отмечается, что еще в марте 2024 года США обнаружили, что украинская разведка планирует наземную операцию на юго-западе РФ.

Тогда представитель ЦРУ в Киеве предупредил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, что в случае пересечения границы России украинские войска не смогут применять американское оружие и разведданные.

В начале августа украинцы сделали намек на то, что что-то происходит на севере. Операция в Курской области началась в момент ротации американских руководителей. Так, 9 августа миссию в немецком Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, а на следующий день ушел с должности представитель ЦРУ в Киеве.

Именно тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал шаг и направил войска в Курскую область. Как указывает NYT, Украина использовала вооружение, которое США предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.

Журналисты отмечают, что это привело к нарушению доверия со стороны США, потому что Украина якобы нарушила договоренности.

"Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Но, несмотря на это, США не перестали оказывать Украине помощь, в частности с HIMARS и разведкой. По словам одного из собеседников издания, это могло бы "привести к катастрофе" для украинских войск.