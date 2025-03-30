Україна без відома США почала Курську операцію, там жалілися на "шантаж", - NYT

Видання опублікувало розслідування про роль американців в українських операціях проти Росії. Зазначається, що ще у березні 2024 року США виявили, що українська розвідка планує наземну операцію на південному заході РФ.

Тоді представник ЦРУ в Києві попередив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, що у разі перетину кордону Росії українські війська не зможуть застосовувати американську зброю та розвіддані.

На початку серпня українці зробили натяк на те, що щось відбувається на півночі. Операція у Курській області почалася у момент ротації американських керівників. Так, 9 серпня місію у німецькому Вісбадені завершував генерал Антоніо Агуто, а наступного дня пішов з посади представник ЦРУ в Києві.

Саме тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив крок і направив війська у Курську область. Як вказує NYT, Україна використала озброєння, яке США надали для запобігання гуманітарній катастрофі в Харкові, а не для наступу на російську територію.

Журналісти зазначають, що це призвело до порушення довіри з боку США, бо Україна нібито порушила домовленості.

"Це був не майже шантаж. Це був справжній шантаж", - сказав високопосадовець Пентагону.

Але, попри це, США не перестали надавати Україні допомогу, зокрема з HIMARS і розвідкою. За словами одного зі співрозмовників видання, це могло б "призвести до катастрофи" для українських військ.