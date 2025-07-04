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Украина восстановила подачу электроэнергии на ЗАЭС после блэкаута

Пятница 04 июля 2025 22:39
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Украина восстановила подачу электроэнергии на ЗАЭС после блэкаута Иллюстративное фото: Украина снова поставляет электроэнергию на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, которая питает Запорожскую АЭС. Она была повреждена из-за российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что ЗАЭС снова начала получать электроэнергию с подконтрольной правительству Украины территории после нескольких часов работы на дизельных генераторах.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, сегодня, 4 июля, во время российского обстрела линия, которая питает ЗАЭС, аварийно отключилась.

Сразу начать аварийно-восстановительные работы энергетики не могли, поскольку была угроза повторного удара россиян.

На этом фоне ЗАЭС перешла на питание от дизель-генераторов. Такие генераторы - это единственная возможность обеспечить работу систем обеспечения жизнедеятельности станции.

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Запорожская АЭС Война в Украине Отключение света Блэкаут
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