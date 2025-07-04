Украина восстановила подачу электроэнергии на ЗАЭС после блэкаута
Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, которая питает Запорожскую АЭС. Она была повреждена из-за российского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию", - сказано в сообщении компании.
Там уточнили, что ЗАЭС снова начала получать электроэнергию с подконтрольной правительству Украины территории после нескольких часов работы на дизельных генераторах.
Блэкаут на ЗАЭС
Напомним, сегодня, 4 июля, во время российского обстрела линия, которая питает ЗАЭС, аварийно отключилась.
Сразу начать аварийно-восстановительные работы энергетики не могли, поскольку была угроза повторного удара россиян.
На этом фоне ЗАЭС перешла на питание от дизель-генераторов. Такие генераторы - это единственная возможность обеспечить работу систем обеспечения жизнедеятельности станции.
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