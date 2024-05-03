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Аграрии смогут вывезти всю предназначенную на экспорт продукцию Черным морем, - НБУ

Украина, Пятница 03 мая 2024 13:34
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Аграрии смогут вывезти всю предназначенную на экспорт продукцию Черным морем, - НБУ Фото: аграрии Украины смогут вывезти всю продукцию по Черному морю (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НБУ предполагает дальнейшее стабильное функционирование нового морского маршрута, однако риски усложнения транспортировки по морю из-за атак РФ сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2024 года).

"В прогноз закладывается бесперебойное функционирование морского пути, среднемесячные мощности которого составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, дальнейшая стабильная работа морского маршрута значительно удешевит транспортировку для экспортеров и будет способствовать увеличению поступлений валютной выручки. В то же время морской маршрут может использоваться для ввоза импортных товаров для оптимизации расходов и/или в случае недоступности или определенных препятствий для других видов транспортировки.

"Однако риски повреждений портов, инфраструктуры и судов в результате российских атак все еще остаются значительными. В случае их реализации эффективность морского пути существенно снизится, что негативно отразится на экспортных поступлениях и последующей деятельности агро- и металлургического секторов", - добавили в НБУ.

Украинский морской коридор

После того как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты ввозимого из портов зерна. По данным ВМС, коридор начал работать на полную мощность к полномасштабному вторжению России.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть Черного моря и восстановить судоходство, тогда как северная часть остается под контролем Украины.

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