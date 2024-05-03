Аграрии смогут вывезти всю предназначенную на экспорт продукцию Черным морем, - НБУ
НБУ предполагает дальнейшее стабильное функционирование нового морского маршрута, однако риски усложнения транспортировки по морю из-за атак РФ сохраняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2024 года).
"В прогноз закладывается бесперебойное функционирование морского пути, среднемесячные мощности которого составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, дальнейшая стабильная работа морского маршрута значительно удешевит транспортировку для экспортеров и будет способствовать увеличению поступлений валютной выручки. В то же время морской маршрут может использоваться для ввоза импортных товаров для оптимизации расходов и/или в случае недоступности или определенных препятствий для других видов транспортировки.
"Однако риски повреждений портов, инфраструктуры и судов в результате российских атак все еще остаются значительными. В случае их реализации эффективность морского пути существенно снизится, что негативно отразится на экспортных поступлениях и последующей деятельности агро- и металлургического секторов", - добавили в НБУ.
Украинский морской коридор
После того как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты ввозимого из портов зерна. По данным ВМС, коридор начал работать на полную мощность к полномасштабному вторжению России.
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть Черного моря и восстановить судоходство, тогда как северная часть остается под контролем Украины.