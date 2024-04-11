Украина открыла новое посольство в Африке

В среду, 10 апреля, официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго. Ведомство открыли по поручению президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Instagram.
"Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в том числе на Африканском континенте. Шаг за шагом открываем новые горизонты и официально открываем созданные в прошлом году по поручению президента Владимира Зеленского посольства в Африке", - написал чиновник.
Кулеба добавил, что посольство Украины в ДР Конго официально приступило к работе 10 апреля. Министр добавил, что Демократическую Республику Конго называют "сердцем Африки". Это вторая по площади страна в Африке и одиннадцатая в мире.
По его словам, Украина и ДРК хорошо сотрудничали в сфере образования. В 2021-2022 годах 419 студентов из ДРК обучались в нашей стране.
Украина и Демократическая Республика Конго (ДРК) установили дипотношения еще в 1999 году. Но именно в предыдущие несколько лет это сотрудничество активизировалось. В августе 2022 г. Президент Зеленский провел телефонные переговоры с лидером ДРК Феликсом Чесикеди. В марте этого года официально открылось Почетное консульство ДРК в Ужгороде.
ДРК была одной из немногих стран Подсахарской Африки, проголосовавшей за резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины" в марте 2014 года. Она также проголосовала положительно за четыре из шести украинских резолюций ГА ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.
Посольство Украины находится в дипломатическом квартале конголезской столицы. Его работа будет способствовать активизации сотрудничества с конголезскими партнерами, в частности, в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, образования и информационных технологий.
После начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что действительно происходит в Украине. В частности, это касалось и Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, или так называемого Глобального Юга.
Ранее РБК-Украина писала, что в прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открытия новых посольств в Африке.
Напомним, в марте 2024 года в Ужгороде официально открылось консульство Демократической Республики Конго.
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