Україна відкрила нове посольство в Африці

У середу, 10 квітня офіційно запрацювало нове посольство України в Демократичній Республіці Конго. Відомство відкрили за дорученням президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Instagram.
"Україна продовжує розширювати дипломатичну присутність, зокрема на Африканському континенті. Крок за кроком відкриваємо нові горизонти та офіційно відкриваємо створені минулоріч на доручення президента Володимира Зеленського посольства в Африці", - написав чиновник.
Кулеба додав, що посольство України в ДР Конго офіційно розпочало роботу 10 квітня. Міністр додав, що Демократичну Республіку Конго називають "серцем Африки". Це друга за площею країна в Африці та одинадцята у світі.
За його словами, Україна та ДРК добре співпрацювали у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з ДРК навчалися в нашій країні.
Україна та Демократична Республіка Конго (ДРК) встановили дипвідносини ще в 1999 році. Але саме в попередні кілька років ця співпраця активізувалася. У серпні 2022 року Президент Зеленський провів телефонні переговори з лідером ДРК Феліксом Чесікеді.
ДРК була однією з небагатьох країн Підсахарської Африки, що проголосувала "за" резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України" в березні 2014 року. Вона також проголосувала позитивно за чотири з шести українських резолюцій ГА ООН після початку повномасштабної агресії РФ.
Посольство України розташоване в дипломатичному кварталі конголезької столиці. Його робота сприятиме активізації співпраці з конголезькими партнерами, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, промисловості, енергетики, освіти та інформаційних технологій.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Київ помітно активізувався на дипломатичному фронті, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн та донести світу, що насправді відбувається в Україні. Зокрема, це стосувалося й Африки, Латинської Америки, Азії та Близького Сходу, або ж так званого Глобального Півдня.
Раніше РБК-Україна писало, що минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.
Нагадаємо, у березні 2024 року в Ужгороді офіційно відкрилося консульство Демократичної Республіки Конго.
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