Україна відкрила нове посольство в Африці

"Україна продовжує розширювати дипломатичну присутність, зокрема на Африканському континенті. Крок за кроком відкриваємо нові горизонти та офіційно відкриваємо створені минулоріч на доручення президента Володимира Зеленського посольства в Африці", - написав чиновник.

Кулеба додав, що посольство України в ДР Конго офіційно розпочало роботу 10 квітня. Міністр додав, що Демократичну Республіку Конго називають "серцем Африки". Це друга за площею країна в Африці та одинадцята у світі.

За його словами, Україна та ДРК добре співпрацювали у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з ДРК навчалися в нашій країні.

Політичні відносини України та Африки

Україна та Демократична Республіка Конго (ДРК) встановили дипвідносини ще в 1999 році. Але саме в попередні кілька років ця співпраця активізувалася. У серпні 2022 року Президент Зеленський провів телефонні переговори з лідером ДРК Феліксом Чесікеді.

ДРК була однією з небагатьох країн Підсахарської Африки, що проголосувала "за" резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України" в березні 2014 року. Вона також проголосувала позитивно за чотири з шести українських резолюцій ГА ООН після початку повномасштабної агресії РФ.

Посольство України розташоване в дипломатичному кварталі конголезької столиці. Його робота сприятиме активізації співпраці з конголезькими партнерами, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, промисловості, енергетики, освіти та інформаційних технологій.