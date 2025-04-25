Украина отбила новую атаку: РФ выпустила за ночь более сотни дронов

Этой ночью россияне выпустили по Украине 103 ударных дрона и беспилотники-имитаторы. Пуски были с трех направлений - Курск, Брянск и Орел в России.

Силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон. ПВО работала на востоке, севере и в центре страны. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Последствия атаки дронов РФ

Как известно, этой ночью под ударом вражеских дронов был Харьков. В городе прогремела серия взрывов. По словам местных властей, было повреждено несколько частных домов.

Также россияне массированно атаковали Днепропетровскую области. В городе Павлоград было попадание в многоквартирный дом. По состоянию на 9:00 известно о трех погибших в результате атаки. Среди жертв - ребенок. В Павлограде продолжаются аварийно-спасательные работы.