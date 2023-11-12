Украина завоевала "золото" в танцах на льду на турнире Pavel Roman Memorial

Украинские фигуристы завоевали "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Подопечные Галины Чуриловой, Александры Назаровой и Максима Никитина показали первый результат и в ритм-танце, и в произвольной программе, набрав в сумме 162.64 и на 11,6 балла, опередив ближайших соперников венгров Люси Генкок и Илиаяса Фурати.

Это уже вторая "взрослая" медаль нашего юниорского дуэта в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова, в этом сезоне ранее они стали бронзовыми призерами "Мемориала Дениса Тена" в Казахстане.

Напомним, ранее мы писали, что украинский дуэт в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова впервые за 12 лет завоевал для Украины "золото" в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

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