Украина нанесла удар по НПЗ "Лукойла" (фото и видео)

В этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, который принадлежит "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил пожар.

Речь идет об одном из ведущих НПЗ России. Он очень важен для обеспечения конкретно столичного региона.

Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 млн ​​тонн в год.

Также известно, что предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо; нефтяные битумы, парафины и т.д.

Рядом с НПЗ находится Новогорьковская ТЭЦ, однако пока неизвестно, может ли туда перекинуться огонь.

К слову, под атакой этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.