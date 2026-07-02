Украина нанесла удар по НПЗ "Лукойла" (фото и видео)

Ночью 2 июля мощная "бавовна" накрыла НПЗ в российском Кстово Нижегородской области РФ. Там бушует пожар, а поблизости находится еще один важный вражеский объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
В этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, который принадлежит "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил пожар.
Речь идет об одном из ведущих НПЗ России. Он очень важен для обеспечения конкретно столичного региона.
Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 млн тонн в год.
Также известно, что предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо; нефтяные битумы, парафины и т.д.
Рядом с НПЗ находится Новогорьковская ТЭЦ, однако пока неизвестно, может ли туда перекинуться огонь.
К слову, под атакой этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны успешно атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе.
Также стало известно, что ВСУ отработали по 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. По некоторым из них - уже несколько раз.
Так, недавно под удар попал НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Там начался масштабный пожар.