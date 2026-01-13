RU

Украина ударила по заводу по производству дронов в Таганроге и не только, - Генштаб

Фото: Украина ударила по заводу по производству дронов в Таганроге и не только (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 13 января Украина ударила ракетами по заводу по производству дронов в Таганроге Ростовской области РФ. Также был поражен ряд целей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Поражение завода дронов в Таганроге

По данным военных, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора украинские подразделения применили ракеты отечественного производства по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области РФ.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Поражение данного объекта снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", - пояснили в Генштабе.

В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Другие поражения

Кроме того, Силы обороны поразили ряд целей российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, на ВОТ Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, ЗРК "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также сосредоточение живой силы противника вблизи Любимовки.

На ВОТ Донецкой области поражены склад боеприпасов и место сосредоточения личного состава противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" вблизи населенного пункта Солнечное.

Результаты ударов уточняются.

В Силах обороны подчеркнули, что планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск продолжаются.

 

Атака на российский Таганрог

Напомним, утром 13 января российский город Таганрог подвергся атаке беспилотников. В городе прогремели взрывы, после чего в социальных сетях появились сообщения о попадании по территории предприятия "Атлант Аэро".

Отмечается, что "Атлант Аэро" специализируется на производстве компонентов для боевых беспилотников, систем управления и комплексов радиоэлектронной борьбы. Основные разработки предприятия связаны с дронами типа "Орион" и FPV-беспилотниками.

В то же время это не первый случай ударов по объектам в Таганроге.

В частности, в ноябре 2025 года украинские силы уже наносили удары по городу. Тогда под атаку попал авиационный завод "ТАНТК им. Бериева", где были уничтожены два экспериментальных самолета российской армии - А-60 и А-100ЛЛ.

Кроме того, дроны атаковали Таганрог и в июне прошлого года. Тогда местные российские ресурсы также сообщали о взрывах в городе и возможном попадании по территории завода "Атлант Аэро".

