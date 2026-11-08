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Украина учится перехватывать баллистику в ближнем космосе, - The Guardian

17:32 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина учится перехватывать баллистику в ближнем космосе, - The Guardian Фото: иллюстративное
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Украина провела минимум три испытания экзоатмосферных систем - речь идет о комплексах, которые способны перехватывать баллистические ракеты в ближнем космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Российская программа по быстрому развертыванию спутниковой сети "Рассвет" - не единственная космическая угроза, с которой приходится считаться Украине.

Москва также как минимум трижды применяла баллистические ракеты "Орешник". Важно понимать, что они способны выходить в ближний космос, после чего разделяются на несколько боевых блоков с независимым наведением.

На фоне этих угроз Киев активизировал работу по диверсификации доступа к космическим технологиям и системам связи, постепенно снижая зависимость от американских систем, в частности Starlink. В последние недели работа последней сопровождалась противоречивыми ограничениями. В то же время Украина разрабатывает собственные космические средства противодействия угрозам, в частности ракетам "Орешник".

Украина уже провела как минимум три испытания систем перехвата целей в ближнем космосе.

"Это приоритет... Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить их в производство", - заявил глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский.

Однако он признал, что с учетом всех серьезных вызовов войны финансирование станет существенной проблемой.

Также известно, что параллельно Украина работает над созданием собственной группировки спутников, присоединяясь к числу государств, стремящихся усилить свое присутствие в космическом пространстве.

Практическим шагом в этом направлении стал запуск спутника Obria Nano. Украина и датская компания GomSpace объявили об успешном выводе аппарата на орбиту. Он стал первым тестовым спутником в рамках проекта по созданию независимой украинской коммуникационной сети, которая, по сообщениям, может насчитывать около 245 спутников.

Кстати, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинская баллистика FP-9, способная долететь до Москвы, будет уже осенью 2026 года.

Также РБК-Украина писало, что Fire Point ускоряет работу над системой ПВО - антибаллистика будет готова в этом году.

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