Яркое видео, как Украина громила Иран в отборе на Олимпиаду
Мужская сборная Украины по волейболу в отборочном турнире за выход на Олимпийские игры 2024 года разгромила Иран.
РБК-Украина предлагает посмотреть вам яркие моменты поединка на видео от "Общественного спорта" и еще раз насладиться победой сине-желтой жены.
Как проходил матч Украина - Иран
Поединок был очень важен не только с точки зрения перспектив в отборочном турнире, но и квалификации в целом.
Дело в том, что Иран находится на 11 месте в мировом рейтинге (последнее проходное за выход на Олимпиаду по "добору"), а наша сборная - на 16-м.
Поэтому только победа оставляла шансы сборной Украины по борьбе за место на ОИ по рейтингу. Тем более что первый матч отбора наши ребята проиграли сборной Кубы...
Однако в поединке с иранцами наши волейболисты не подкачали: Украина одержала разгромную победу 3:0, а по ходу матча мы превосходили соперника по каждому компоненту игры!
Добавим, что больше всего очков в составе Украины набрали Василий Тупчий (16) и Тимофей Полуян (15).
Украинская сборная не оставила шансов Ирану (фото: volleyballworld.com)
По состоянию на 2 октября турнирная таблица Олимпийской квалификации выглядит следующим образом:
- Италия - 6 очков
- Германия - 6 очков
- Бразилия - 5 очков
- Куба - 3 очка
- Украина - 3 очка
- Чехия - 1 очко
- Иран - 0 очков
- Катар - 0 очков
Турнирная таблица (фото: facebook.com/VolleyballWorld)
Впереди у Украины два важных матча в отборе: 3 октября мы играем против Италии, а 5 октября будем меряться силами с Бразилией.
Ранее мы писали, что украинская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу, установив историческое достижение.
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