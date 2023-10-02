Яркое видео, как Украина громила Иран в отборе на Олимпиаду

Мужская сборная Украины по волейболу в отборочном турнире за выход на Олимпийские игры 2024 года разгромила Иран.

РБК-Украина предлагает посмотреть вам яркие моменты поединка на видео от "Общественного спорта" и еще раз насладиться победой сине-желтой жены.

Как проходил матч Украина - Иран

Поединок был очень важен не только с точки зрения перспектив в отборочном турнире, но и квалификации в целом.

Дело в том, что Иран находится на 11 месте в мировом рейтинге (последнее проходное за выход на Олимпиаду по "добору"), а наша сборная - на 16-м.

Поэтому только победа оставляла шансы сборной Украины по борьбе за место на ОИ по рейтингу. Тем более что первый матч отбора наши ребята проиграли сборной Кубы...

Однако в поединке с иранцами наши волейболисты не подкачали: Украина одержала разгромную победу 3:0, а по ходу матча мы превосходили соперника по каждому компоненту игры!

Добавим, что больше всего очков в составе Украины набрали Василий Тупчий (16) и Тимофей Полуян (15).

Украинская сборная не оставила шансов Ирану (фото: volleyballworld.com)

По состоянию на 2 октября турнирная таблица Олимпийской квалификации выглядит следующим образом:

Италия - 6 очков Германия - 6 очков Бразилия - 5 очков Куба - 3 очка Украина - 3 очка Чехия - 1 очко Иран - 0 очков Катар - 0 очков

Турнирная таблица (фото: facebook.com/VolleyballWorld)

Впереди у Украины два важных матча в отборе: 3 октября мы играем против Италии, а 5 октября будем меряться силами с Бразилией.