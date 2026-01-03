Украина проводит переговоры с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: первые итоги

Сегодня состоялись первые итоговые обсуждения с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров. В переговорах принимали участие представители Европейского Союза, Канады, НАТО и США.

"Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира. Все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия. И это наше видение полностью совпадает с видением ключевых партнеров. Благодарен нашей команде за основательный подход к переговорам", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Он также добавил, что дальнейшие шаги включают подготовку встреч в Европе на следующей неделе и планирование переговоров в США.

Фото: Владимир Зеленский обсудил с партнерами ключевые шаги к миру и безопасности (t.me/V_Zelenskiy_official)

Переговоры по мирному плану

Украина сегодня начала совместную работу с европейскими партнерами в Киеве относительно гарантий безопасности и подходов к мирному плану.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, участие во встречах принимают начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.

Первый блок переговоров посвящен рамочным документам. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности для Украины, подходах к формированию мирного плана и согласовании последовательности дальнейших совместных шагов с партнерами.

Умеров подчеркнул, что работа направлена на выработку решений, которые будут реалистичными и будут базироваться на общей ответственности Украины и европейских союзников.

По данным РБК-Украина, в заседании приняли участие 18 представителей европейских стран и стран НАТО. Также известно, что к экономической сессии присоединится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Ранее Украина активно проводила двусторонние и многосторонние консультации с партнерами по безопасности и мирному урегулированию конфликта.