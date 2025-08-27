Украина на US Open: Костюк установила исторический рекорд, а Свитолина прервала свою рекордную серию

Рекордный показатель Костюк

Победа над Кэти Бултер позволила Марте провести свой 50-й матч в основной сетке турниров Большого Шлема. До нее такой отметки достигали лишь четыре украинские теннисистки:

Элина Свитолина - 155 матчей

Леся Цуренко - 83

Екатерина Володько (Бондаренко) - 68

Алена Бондаренко - 53

Костюк также имеет один из лучших показателей побед среди украинок в первых 50 матчах на Шлемах, ведь она выиграла 28 поединков. Больше побед на этом этапе получала только Элина Свитолина, на ее счету 20 выигрышей.

Что сказала Костюк после победы

Марта Костюк прокомментировала свою победу над Бултер, слова которой приводит "Большой теннис Украины".

"Шесть матч-пойнтов для победы? У меня действительно было ощущение на одном из матч-пойнтов, что я ее сейчас обыграю. Когда я ошиблась на драйв-волее, это было нелегко. А потом я еще и отыгрывалась с 0:40 на своей подаче... Я очень счастлива, что выиграла 6:4, 6:4, что завершила матч в двух партиях", - рассказала Костюк.

Она также поблагодарила свою команду и зрителей.

"Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, спасибо за вашу поддержку! Думаю, это моя первая победа на этом корте, раньше я всегда здесь проигрывала", - с улыбкой сказала Марта.

Свитолина прервала рекордную серию

На старте US Open-2025 вылетели три украинки: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Особенно обидным стало поражение Элины Свитолиной. Она впервые за восемь лет не смогла преодолеть первый круг на US Open и прервала свою рекордную серию - 21 победу в стартовых матчах Грэндслемов.

Следующий матч

Во втором раунде US Open Марта Костюк сыграет против 81-й ракетки мира - турецкой теннисистки Зейнеп Сонмез.

Матч состоится в четверг, 28 августа. Это будет вторая очная встреча между спортсменками - в первой победу одержала украинка.