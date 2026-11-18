В ходе операции украинские подразделения сознательно избегали использования Starshield, военной версии спутниковой сети Starlink Илона Маска.

Ее скорость соединения долгое время была ограничена на уровне 161 км/ч, тогда как для успешного выполнения задания требовалась значительно более высокая скорость связи.

Как работают "летающие модемы"

Эта технология является сетью дронов со станциями связи, выполняющими роль ретрансляторов. Они поддерживают постоянную и стабильную связь между операторами и ракетами на расстоянии сотен километров до последней секунды удара.

Это решение делает беспилотники и ракеты менее уязвимыми к российской ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы, а также позволяет пилотам максимально точно наводиться на слабые места целей.

Ранее украинские аппараты программировались только по координатам в автономном режиме, из-за чего чаще несли потери от вражеской обороны.

Высокое качество новой связи отчасти продемонстрировала компания Fire Point. Она опубликовала короткое видео, на котором ракета "Фламинго" с боеголовкой массой до 1200 кг подлетает непосредственно к опорной арке Крымского моста.

Российские аналоги и перспективы

По данным "Центра оборонных реформ", Россия также пытается использовать подобную систему с меш-модемами, управляемыми через станции в РФ и Беларуси, используя преимущественно китайское оборудование. Однако украинские военные уже нашли эффективные способы их подавления.

Как отмечают эксперты, операция на Керченском мосту открывает путь к будущему, где большинство украинских беспилотников средней дальности будут использовать эту технологию для ударов по вражеским целям.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост 16 и 17 ноября подвергся двум атакам. После первой спутниковой фотографии зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.

После этого, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.