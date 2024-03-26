Украина – Исландия: анонс матча плей-офф за место на Евро-2024

Национальная команда Украины в плей-офф Лиги наций сразится со сборной Исландии за одну из трех последних путевок на чемпионат Европы 2024 года.

Украина – Исландия

26 марта, 21:45, Вроцлав, "Тарчински Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" вплотную приблизились к завоеванию места на Евро-2024. Подопечным Сергея Реброва осталось одолеть одного соперника, чтобы спокойно бронировать билеты в Германию. Правда, в том же положении оказалась исландская сборная. Итак, победитель грядущей встречи получит все.

Украине снова досталась роль фаворита. В полуфинале мини-турнира против Боснии и Герцеговины команде Реброва не без труда удалось подтвердить такой статус. Решающим стал переход на игру с двумя форвардами, но ожидать подобного изменения формации с первых минут – наивно.

Маловероятны и кадровые изменения. С первых минут против сборной Исландии должны выйти начинавшие поединок против боснийцев ребята. Коррективы возможны по медицинским причинам. Если Цыганков оправился от повреждения, то будет претендовать минимум на выход со скамейки запасных. Тем временем физические кондиции Зинченко вызывают немного сомнений относительно второго подряд появления в старте.

Исландия слабо выглядела в квалификации, набрав всего 10 очков в десяти тураз. Впрочем, в плей-офф островитяне неожиданно уверенно разбили Израиль (4:1). Команда Оге Харейде пропустила в середине первого тайма, но до перерыва забила дважды. Героем исландцев стал нападающий "Дженоа" Гудмундссон. Одноклубник Малиновского оформил хет-трик и добавил несколько миллионов к ценнику для итальянских грандов.

"Это крепкая команда с очень качественными игроками. Мы понимаем, насколько это сильный оппонент. Но я верю в своих футболистов. Мы должны использовать наши лучшие качества", – дипломатично оценил уровень сборной Исландии Ребров.

Ориентировочные составы на матч Украина – Исландия

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Исландия: Вальдимарссон – Палссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон – Торстейнссон, Гаральдссон, Траустасон, Сигурдссон – Оскарссон, Гудмундссон

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Сборная Украины вплотную подошла к четвертому выступлению подряд на чемпионатах Европы. Окончательное превращение национальной команды в стабильного участника подобных форумов обязывает без проблем проходить плей-офф квалификации. Тем более, когда соперник потерял шарм недавнего прошлого. "Сине-желтые" приложат все усилия, чтобы избежать нервозности предыдущего поединка. Так что судьба встречи вполне может быть решена еще до финальной трети основного времени.