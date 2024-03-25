Ребров покорил Рейкьявик, экс-арестант на ЧМ-2018 не пустил: как Украина с Исландией играла

Национальная команда Украины в финале плей-офф Лиги наций сразится со сборной Исландии за последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года.

В конце 90-х отечественная футбольная общественность воспринимала сборную Исландии в качестве европейского аутсайдера. Неудивительно, что после жеребьевки квалификации к Евро-2000 такие эксперты едва ли не автоматически записали в актив Украины +6 очков. Но не так получилось, как думалось.

Утверждение исландской команды крепким орешком состоялось в Киеве весной 1999 года. Островитяне под руководством Гудьона Тордарсона выдержали тайм против подопечных Йожефа Сабо с дуэтом мирового уровня Шевченко-Ребров на острие атаки. Пришлось после перерыва идти вперед Ващуку – подключение защитника завершилось голом на 59-й минуте. Однако каких-то семь минут спустя исландцы отыгрались усилиями Ларуса Сигурдссона. С "единичками" на табло НСК "Олимпийский" сборные и завершили.

Нелегко "сине-желтым" было и в Рейкьявике. Тяжелый матч на атлантическом острове вполне мог завершиться ничьей. Равная игра в первой половине вынудила сборную Украины действовать нестандартно. Под занавес тайма Шевченко взял инициативу на себя, накрутил нескольких защитников и заставил сфолить на себе в пределах штрафной – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Ребров и традиционно уверенно реализовал пенальти. Победный счет удалось удержать, но потерянные дома два очка позволили бы избежать злополучного плей-офф со Словенией...

Нового свидания команд пришлось ждать долгих 17 лет. За это время прогресса достигли и Украина, и Исландия. Например, на Евро-2016 островитяне дошли до четвертьфинала, выбив по пути в восьмерку лучших на континенте вечного фаворита Англию.

Как раз после триумфального чемпионата исландская сборная приехала в Киев на старт отбора к ЧМ-2018. Подтвердили новый статус гости уже в дебюте, когда Финнбогасон со второй попытки переиграл Пятова. "Сине-желтые" сумели ответить под занавес первого тайма. Это Ярмоленко классно разобрался на добивании после сэйва голкипера. Больше команды не забивали.

Ровно через год сборные встретились в столице Исландии. Турнирное положение заставляло подопечных Андрея Шевченко играть на победу. Но подобрать ключи к владениям Халльдоурссона они так и не сумели. Зато островитяне после перерыва дважды забили "сине-желтым".

Дубль оформил безапелляционный лидер той команды Гилфи Сигурдссон, похоронивший в июле 2021-го свою клубную карьеру задержанием по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Правда, вину его так и не доказали, дело закрыли, но осадок остался. Квалификация же к Мундиалю завершилась прогнозируемо – Исландия выиграла группу и поехала в Россию, а сборная Украины финишировала третьей и смотрела чемпионат мира по ТВ.

Следовательно, баланс встреч между национальными командами фактически равен. Украинцы и исландцы отпраздновали по победе, а еще два поединка сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей не в пользу "сине-желтых" – 3:4. Впрочем, грядущий матч, который в данный момент будет важнейшим в истории противостояний, станет прекрасной возможностью для Сергея Реброва и компании откорректировать статистику.