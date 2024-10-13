Почему в Украине переводят часы и какие еще страны так делают
Так называемый "сезонный" перевод стрелок часов вперед, а затем назад, происходит не только в Украине, но и во многих других странах мира (в соответствии с индивидуально определенными правилами).
РБК-Украина рассказывает, кому принадлежит идея "менять" время, кто начал делать это впервые, почему стрелки часов переводят в Украине, а также в каких еще странах мира переходят на "другое" время.
Содержание
- Кому принадлежит идея "менять" время
- Кто первым начал переводить стрелки часов
- Что известно об "изменении" времени в Украине
- Какие еще страны мира переводят часы
Кому принадлежит идея "менять" время
Считается, что впервые переводить часы предложил в 1784 году известный американский политик, журналист, ученый и изобретатель Бенджамин Франклин.
Находясь в должности американского посла в Париже, он посвятил этой теме отдельную публикацию - эссе под названием "Экономический проект" - в котором говорилось, что такое нововведение должно способствовать экономии свечей в холодное время года (что якобы доказывали многочисленные исследования).
Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году. Свою идею он обосновал возможностью экономии электроэнергии.
Кто первым начал переводить стрелки часов
После того, как король Великобритании и Ирландии Эдвард VII узнал о вышеупомянутых предложениях, он не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время.
Впоследствии он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. То есть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.
В то же время настоящими новаторами введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).
Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.
19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока).
В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.
Что известно об "изменении" времени в Украине
В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (при СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света. В настоящее время перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
В нем отмечается, что на территории Украины введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".
Целью перевода часов является возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение. Кроме того, некоторые считают, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.
В то же время противники перевода стрелок отмечают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.
Поскольку перевод часов в Украине до сих пор "работает", этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).
Какие еще страны мира переводят часы
В мировой практике термина "зимнее время" как такового не существует. Вместо этого используются "стандартное время" и "летнее время" (известное также как Daylight Saving Time или DST), на которое переходят определенные территории в течение летнего периода года.
При этом переход со стандартного (зимнего) времени на летнее в каждой стране осуществляется в соответствии с индивидуально определенными правилами.
По состоянию на 2024 год более 70 государств мира ежегодно переводят часы вперед и назад. В Европейском Союзе с 2021 года каждая страна получила право самостоятельно решать - менять время или нет - однако большинство государств до сих пор придерживаются перевода часов.
В целом в Европе 49 стран (из них - 27 стран ЕС) вводят летнее время (хотя в составе некоторых из них есть заморские территории, у которых либо другие графики смены времени, либо сезонных смен времени нет вообще).
Например, переводят часы жители таких государств: Испания, Италия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Ирландия, Ватикан, Гибралтар, Дания, Косово, Люксембург, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Монако, Норвегия, Германия, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция, Аландские острова, Болгария, Греция, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Румыния, Финляндия и т.д.
Среди других стран, меняющих время (на территории всей страны или частично), следует упомянуть также: США, Мексику, Канаду, Израиль, Ливан, Палестину, Египет, Гренландию, Сен-Пьер и Микелон, Багамские острова, Гаити, Кубу, Чили, Парагвай, Египет, Марокко, Австралию.
В каких локациях мира происходит смена времени (инфографика: cdn.worlddata.info)
Стоит отметить, что за последние 10 лет полностью или частично отказались от перевода часов такие локации: Мексика (частично), Иордания, Сирия, Иран, Самоа, Фиджи, Канада (частично), Бразилия, Намибия, Тонга, Антарктида (частично), Монголия, Турция, Азербайджан, Уругвай.
Некоторые государства из тех, которые отказались от смены времени (инфографика: cdn.worlddata.info)
Отменят ли перевод часов в Украине
Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, которым предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время.
Более того, он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.
Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.
При таких обстоятельствах сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров №509, Wikipedia, National Center for Biotechnology Information, Worlddata.info.
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