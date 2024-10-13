Почему в Украине переводят часы и какие еще страны так делают

Так называемый "сезонный" перевод стрелок часов вперед, а затем назад, происходит не только в Украине, но и во многих других странах мира (в соответствии с индивидуально определенными правилами).

РБК-Украина рассказывает, кому принадлежит идея "менять" время, кто начал делать это впервые, почему стрелки часов переводят в Украине, а также в каких еще странах мира переходят на "другое" время.

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Кому принадлежит идея "менять" время

Считается, что впервые переводить часы предложил в 1784 году известный американский политик, журналист, ученый и изобретатель Бенджамин Франклин.

Находясь в должности американского посла в Париже, он посвятил этой теме отдельную публикацию - эссе под названием "Экономический проект" - в котором говорилось, что такое нововведение должно способствовать экономии свечей в холодное время года (что якобы доказывали многочисленные исследования).

Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году. Свою идею он обосновал возможностью экономии электроэнергии.

Кто первым начал переводить стрелки часов

После того, как король Великобритании и Ирландии Эдвард VII узнал о вышеупомянутых предложениях, он не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время.

Впоследствии он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. То есть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.

В то же время настоящими новаторами введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).

Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока).

В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.

Что известно об "изменении" времени в Украине

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (при СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света. В настоящее время перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем отмечается, что на территории Украины введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".

Целью перевода часов является возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение. Кроме того, некоторые считают, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.

В то же время противники перевода стрелок отмечают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Поскольку перевод часов в Украине до сих пор "работает", этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Какие еще страны мира переводят часы

В мировой практике термина "зимнее время" как такового не существует. Вместо этого используются "стандартное время" и "летнее время" (известное также как Daylight Saving Time или DST), на которое переходят определенные территории в течение летнего периода года.

При этом переход со стандартного (зимнего) времени на летнее в каждой стране осуществляется в соответствии с индивидуально определенными правилами.

По состоянию на 2024 год более 70 государств мира ежегодно переводят часы вперед и назад. В Европейском Союзе с 2021 года каждая страна получила право самостоятельно решать - менять время или нет - однако большинство государств до сих пор придерживаются перевода часов.

В целом в Европе 49 стран (из них - 27 стран ЕС) вводят летнее время (хотя в составе некоторых из них есть заморские территории, у которых либо другие графики смены времени, либо сезонных смен времени нет вообще).

Например, переводят часы жители таких государств: Испания, Италия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Ирландия, Ватикан, Гибралтар, Дания, Косово, Люксембург, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Монако, Норвегия, Германия, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция, Аландские острова, Болгария, Греция, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Румыния, Финляндия и т.д.

Среди других стран, меняющих время (на территории всей страны или частично), следует упомянуть также: США, Мексику, Канаду, Израиль, Ливан, Палестину, Египет, Гренландию, Сен-Пьер и Микелон, Багамские острова, Гаити, Кубу, Чили, Парагвай, Египет, Марокко, Австралию.

В каких локациях мира происходит смена времени (инфографика: cdn.worlddata.info)

Стоит отметить, что за последние 10 лет полностью или частично отказались от перевода часов такие локации: Мексика (частично), Иордания, Сирия, Иран, Самоа, Фиджи, Канада (частично), Бразилия, Намибия, Тонга, Антарктида (частично), Монголия, Турция, Азербайджан, Уругвай.

Некоторые государства из тех, которые отказались от смены времени (инфографика: cdn.worlddata.info)