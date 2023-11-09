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Российских военных стало меньше в Энергодаре и на ЗАЭС: какая причина

Энергодар, Четверг 09 ноября 2023 10:02
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Российских военных стало меньше в Энергодаре и на ЗАЭС: какая причина Фото: российских военных стало меньше в Энергодаре и на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре стало меньше российских военных. Вероятно, захватчиков перекидывают на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Энергоатома" Петра Котина в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС работает до 800 украинцев. Условия работы остаются сложными.

"Наш персонал не подписывает контракты с российским "Росатомом". Персонала оккупантам не хватает, поэтому они вынуждены использовать наш персонал на станции. Фактически условия работы нашего персонала остаются очень тяжелыми", - сказал он.

Котин констатировал, что на ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше российских оккупантов.

"В то же время в последнее время стало меньше российских военных в городе Энергодаре и на самой станции. И меняется персонал сейчас больше на женского пола. Мужчин становится меньше. Мы считаем, что россияне используют этих мужчин для перевода на фронт", - подчеркнул Котин.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию наблюдателей.

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