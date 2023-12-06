Украина этой зимой может выиграть битву за энергетику, - Зеленский

"Этой зимой мы имеем шанс выиграть битву за энергетику", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что в прошлом году РФ попыталась ударить по Украине "блэкаутом", атакуя ракетами и дронами-камикадзе энергообъекты страны.

"Сейчас мы усиливаем ПВО, в частности с вашей поддержкой, и если продолжим это делать, если выстоим этой зимой энергетически, российский террор терпит один из самых больших проигрышей", - сказал глава государства.

Президент отметил, что сильная ПВО и сильная энергетика являются возможностью "жить нашим городам, нашей экономике работать и нашим людям возвращаться".

Также Зеленский добавил, что экономический рост в Украине является одним из самых весомых результатов этого года, и призвал его усиливать.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Напомним, к примеру, что недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители. Также ранее российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия было повреждено.

Как предупреждают военные, российские оккупанты накапливают ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Детальнее о том, будет ли блэкаут в Украине, и что говорят власти о возможных графиках и отключениях - читайте в материале РБК-Украина.