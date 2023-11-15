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Будет ли блэкаут в Украине. Что говорят власти о возможных графиках и отключениях

Среда 15 ноября 2023 06:00
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Будет ли блэкаут в Украине. Что говорят власти о возможных графиках и отключениях Фото: графики отключений света могут ввести из-за повреждений енергообъектов (Getty Images)
Автор: Анна Березина

С приближением холодов украинцы активно обсуждают вероятность отключений света, ведь РФ снова может прибегнуть к террору критической инфраструктуры. Однако власти уверяют, что в этом году энергетика более защищена, и оккупантам будет значительно сложнее устроить блэкаут.

Более подробно о том, как Украина готовится к зиме и что известно о графиках отключений света – на РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались: сообщения пресс-служб НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины в Facebook, заявление представителя ГУР Минобороны, генерал-майора Вадима Скибицкого, заявления в эфире телемарафона министра энергетики Германа Галущенко, главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова.

Разведка предупреждает о новых атаках РФ

В прошлом году российские войска массированно обстреливали объекты энергетики по всей Украине, из-за чего начались перебои со светом. Люди были вынуждены жить по графикам отключений.

Оккупанты, вероятно, будут пытаться повторить атаки по тому же сценарию этой зимой. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) предполагают, что россияне могли учесть опыт 2022 года, когда почти половину ракет они выпустили до наступления холодов. Поэтому в этом году атаки могут начаться со снижением температуры воздуха, чтобы нанести наибольший урон энергосистеме. Ведь чем ниже температура – тем больше нагрузка и тем более критичными могут быть повреждения.

К тому же, тактика ударов может отличаться. Как отмечают в ГУР, атаки будут не такими "примитивными". Украина усилила ПВО, а в ответ враг может применять больше баллистических ракет, которые сложнее сбивать, запускать одновременно дроны и ракеты.

Свет снова будет по графику?

На фоне прогнозов нового ракетного террора РФ в сети начали распространяться фейковые графики отключений света. Однако в Министерстве энергетики и "Укрэнерго" опровергли введение каких-либо ограничений для бытовых потребителей.

В Минэнерго назвали информацию о графиках частью ИПСО врага.

"Отмечаем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", – говорится в сообщении ведомства.

В "Укрэнерго" официально заявили, что не планируют никаких ограничений потребления в ближайшее время – текущее состояние энергосистемы не дает никаких оснований вводить графики отключений.

Будет ли блэкаут в Украине. Что говорят власти о возможных графиках и отключенияхФото: графики введут только в случае массированных обстрелов энергетической инфраструктуры (Getty Images)

При этом в компании объяснили, что в Украине еще до войны каждый год утверждаются графики плановых и аварийных отключений электроэнергии на случай чрезвычайных ситуаций. Они нужны для того, чтобы у энергетиков был план действий на случай аварии, дефицита электроэнергии или иного форс-мажора.

Ограничения используются только в случае необходимости, и не нужно путать "утверждение" графиков с их "введением".

"График отключений – это порядок отключений линий электропередач облэнерго, которыми запитаны потребители, поочередно. График применяется только в случае возникновения необходимости. Это как расписание дежурства на случай чрезвычайной ситуации в организации или, например, план эвакуации при пожаре. Они должны быть в каждом офисе, но их наличие не означает, что чрезвычайная ситуация или пожар уже наступили", – добавили в "Укрэнерго".

При каких условиях возможен блэкаут

В Минэнерго называют три фактора, при которых может происходить отключение света:

  • массированные обстрелы украинских энергообъектов;
  • потенциальные повреждения критической инфраструктуры в результате атак врага;
  • фактор природы (повреждение при непогоде).

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в случае ударов по энергосистеме есть риск блэкаута, но обесточивание не будет длительным.

"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный вред энергосистеме – возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", – отметил он.

Насколько готова энергосистема

Хотя вероятность террора критической инфраструктуры высока, представители власти заявляют, что в этом году критической ситуации удастся избежать.

Значительная часть повреждений была ликвидирована, подготовлено резервное оборудование, ремонтные бригады прошли обучение, объекты энергетики более защищены благодаря усилению ПВО, также созданы инженерные укрепления.

Будет ли блэкаут в Украине. Что говорят власти о возможных графиках и отключенияхФото: энергетикам удалось ликвидировать критические повреждения (Getty Images)

В преддверии отопительного сезона в Кабмине отчитались о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в октябре заявил, что в украинской энергосистеме нет ограничений по сети и транспортировке электричества. Компания готова транспортировать зимние объемы. По его мнению, из-за обстрелов могут быть сложности, но система не развалится и продолжит работать.

Информацию о готовности к холодам подтвердили также в Минэнерго. В сообщении ведомства говорится, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. Кроме того, в резерве есть дополнительные мощности, которые запустят в работу при увеличении потребления и потребности в электроэнергии.

Как будут защищать энергообъекты

На энергообъектах Украины будет действовать трехуровневая защита от атак в виде инженерных укреплений.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал об элементах такой системы защиты:

  • первый уровень – для защиты от взрывной волны или непрямых атак "Шахедов" (габионы – мешки с песком, скрепленные металлическими клетками);
  • второй уровень – конструкции для защиты от прямого попадания дронов;
  • третий уровень – масштабные конструкции для комбинированной защиты от ударов ракет и "Шахедов".

Для безопасности трансформаторов на подстанциях соорудили стены из бетонных блоков. Также используют цилиндрические клетки, наполненные песком и камнями. Об этих средствах защиты "на местах" рассказал премьер Денис Шмыгаль изданию Financial Times. Глава Кабмина подчеркнул, что такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

За год противовоздушная защита Украины стала значительно сильнее, и это должно помочь минимизировать повреждения от возможных атак оккупантов. Однако министр энергетики Герман Галущенко отмечает необходимость дальнейшего усиления ПВО, поскольку это лучший способ для надежной защиты энергосистемы.

Напомним, 7 ноября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости функционирования энергетической системы в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что даже в случае блэкаутов киевляне будут иметь доступ к интернету в течение 72 часов без света.

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