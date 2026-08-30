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Стубб сказал, нападет ли Россия на НАТО

02:05 30.08.2026 Вс
2 мин
Что сказал Стубб о возможности нападения России на НАТО?
aimg Эдуард Ткач
Стубб сказал, нападет ли Россия на НАТО Фото: Александр Стубб (Getty Images)
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он объясняет это разведданными и средствами сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания Bild.

В ходе беседы Стуббу задали вопрос по поводу предупреждения Минобороны Германии о том, что диктатор РФ Владимир Путин может быть способен атаковать территорию НАТО к 2029 году, на что он ответил:

"Я не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире - НАТО", - сказал президент.

Он подчеркнул, что не призывает расслабляться, а наоборот, нужно готовится к худшему, чтобы предотвратить это. Но аргументируя сомнения по поводу нападения России, Стубб назвал два момента - разведданные и ядерное оружие.

"Во-первых, у меня есть разведывательная информация. Во-вторых, у нас есть система сдерживания, и эта система сильнее, чем у любой другой военной державы в мире. Она основана на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни у одной державы в мире нет причин проверять решимость этого Альянса", - сказал президент Финляндии.

Также он добавил, что цель российской "информационной войны" заключается в том, чтобы посеять страх в Европе. В частности, чтобы европейцы задавались вопросами, а нападает ли Россия на НАТО и Европу, и применит ли ядерное оружие.

По его словам, Россия может обострить войну лишь одним способом, а именно - мобилизацией. Стубб считает, что осенью в России действительно может быть мобилизация, однако этот процесс грозит внутренней ситуации в РФ.

"В данный момент возможности России по эскалации весьма ограничены. Единственное, что Россия еще может использовать для эскалации - это мобилизация. И я считаю, что мобилизация будет иметь внутриполитические последствия для России", - резюмировал Стубб.

Сомнения по нападению РФ

Напомним, на днях Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что чиновники в Европе убеждены, что пока нет никаких подтверждений подготовки России к обычному военному нападению на страны НАТО или Балтии.

К слову, на этой неделе глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с ненормированным визитом в Москву. Одной из версий в СМИ было то, что он якобы предупредил Россию, чтобы та не нападала на НАТО.

Однако президент Дональд Трамп позже тоже дал понять, что не верит в нападение РФ на Альянс.

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