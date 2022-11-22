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Украина, Тайвань и "ядерка". Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая

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США, Вторник 22 ноября 2022 11:58
Украина, Тайвань и "ядерка". Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая Фото: министр обороны США Ллойд Дж. Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые встретился с военными министром Китая генералом Вэй Фэнхэ. Министры обсудили оборонные отношения США и КНР, а также вопросы региональной и глобальной безопасности на полях саммита АСЕАН в Камбодже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

"Остин обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения", - говорится в сообщении.

Глава Пентагона подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике одного Китая, отметив важность мира и стабильности в проливе между Китаем и Тайванем.

"Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Пентагона выразил обеспокоенность "по поводу все более опасного поведения" венных самолетов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что увеличивает риск аварии. Остин также подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право".

Остин также выразил обеспокоенность по поводу недавних провокаций со стороны КНДР и призвал Китай полностью обеспечить соблюдение существующих резолюций Совета Безопасности ООН в отношении незаконных военных программ КНДР.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ в зимние месяцы будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники" благодаря поддержке, которую оказали США.

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