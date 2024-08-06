Украина и Замбия подписали меморандум о политических консультациях

Турне Кулебы в Африку

Напомним, 4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку. Это уже четвёртое африканское турне украинского министра. Оно продлится до 8 августа.

Глава МИД Украины уже посетил Малави, где страны подписали меморандум о политических консультациях. Сегодня Кулеба прибыл в Замбию. На очереди - Маврикий.

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