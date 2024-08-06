Україна та Замбія підписали меморандум про політичні консультації

Турне Кулеби до Африки

Нагадаємо, 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки. Це вже четверте африканське турне українського міністра. Воно триватиме по 8 серпня.

Глава МЗС України вже відвідав Малаві, де країни підписали меморандум про політичні консультації. Сьогодні Кулеба прибув до Замбії. На черзі - Маврикій.

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