Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с малавийской коллегой Нэнси Тембо подписал меморандум о политических консультациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Как рассказал Кулеба, во время встречи с главой МИДа Малави они обсудили пути развития отношений между Украиной и Малави, а также сотрудничество в международных организациях.

"Мы также подписали меморандум между министерствами иностранных дел о политических консультациях", - добавил украинский министр.