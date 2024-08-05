ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях

Малави, Африка, Понедельник 05 августа 2024 22:34
UA EN RU
Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях Фото: министр иностранных дел Малави Нэнси Тембо и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с малавийской коллегой Нэнси Тембо подписал меморандум о политических консультациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Как рассказал Кулеба, во время встречи с главой МИДа Малави они обсудили пути развития отношений между Украиной и Малави, а также сотрудничество в международных организациях.

"Мы также подписали меморандум между министерствами иностранных дел о политических консультациях", - добавил украинский министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку.

Это уже четвёртое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Глава МИД посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны Кулеба посетит впервые в истории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату