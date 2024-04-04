Украина и Венгрия провели онлайн-встречу: согласовали 5 вопросов из 11

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, тогда как венгерскую делегацию возглавил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

Ермак отметил, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали уже пять. В вопросах национальных сообществ есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы.

"Для нас важно, чтобы достигнутые договоренности были не только согласованы, но и зафиксированы. Сегодня будет предоставлена позиция в виде конкретных шагов, которые видит украинская сторона по каждому из блоков вопросов, касающихся двусторонних отношений в части защиты венгерского национального меньшинства. Мы готовы максимально оперативно провести следующую встречу", - отметила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Также, по результатам переговоров появился существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе.

Так, в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", что поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией.

"Новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях позволят обеим нашим странам стать сильнее и богаче. По каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы. И они уже выработали пакет эффективных решений", - рассказал руководитель Офиса президента.