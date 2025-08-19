Украина и США запускают фонд по соглашению о недрах. Какие проблемы помешают инвестициям

Прибытие делегации из США

Важные шаги для запуска работы фонда планируются в сентябре этого года. В следующем месяце должно состояться первое заседание инвестиционного совета фонда, сообщил 18 августа министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Во время заседания этого совета будут объявлены технические решения о запуске фонда.

"Есть договоренности с США о наполнении фонда с их и нашей стороны первыми деньгами. Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать", - прокомментировал министр.

Он добавил, что в сентябре в Украину прибудет делегация от правительства США для посещения различных локаций в нашей стране и оценки проектов, в которые могут быть инвестированы средства фонда.

"Мы надеемся, что в этом году уже будет понятно о первых инвестициях Фонда из США", - добавил Алексей Соболев.

Фото: Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказывает об этапности запуска инвестиционного фонда (Виталий Носач. РБК-Украина)

Говоря об инвестиционных условиях, которые необходимо создать для успешной реализации крупных проектов, министр сказал, что в парламенте на сегодня есть несколько законопроектов для стимулирования крупных инвестиций, также есть программа для развития геологоразведки.

Проблемы инвестиций в разработку недр

Когда фонд начнет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, в том числе критических, которые так интересуют США, он столкнется с рядом проблем. Например, инвесторам нужно будет выделять средства на проведение дополнительной геологоразведки, ведь многие материалы, полученные еще в советские времена, или не сохранились или оформлены в бумажной документации.

"Любое месторождение надо будет добывать, чтобы получить достаточное количество проб и в дальнейшем правильно оценить уровень запасов в соответствии с международными стандартами", - сказал РБК-Украина начальник Управления налогового администрирования ресурсных, рентных и местных налогов с юридических лиц Государственной налоговой службы Александр Шумский.

Собеседник РБК-Украина, который специализируется на вопросах налогообложения и деятельности в сфере недропользования, добавил, что западному инвестору надо будет подготовить так называемое "банковское технико-экономическое обоснование" (англ. feasibility study), которое будет оценено в дальнейшем собственниками капитала, комиссией по ценным бумагам США, то есть западным финансовым рынком.

Фото: Инвесторы в добычу полезных ископаемых должны подготовить проект, который будет воспринят фондовым рынком США (Getty Images)

В этом документе должна содержаться достоверная информация о геологических запасах, технической возможности их извлечения, экономической целесообразности и экологичности этого процесса.

"У нас ничего нет, у нас есть бумажная информация и все. Надо будет брать новые пробы, везти образцы в сертифицированные лаборатории, чтобы потом получить от них информацию, которую будет признавать западный рынок капитала", - сказал Шумский.

Украинским государственным органам необходимо сосредоточить внимание на том, чтобы создать компаниям-недропользователям все условия, чтобы они могли провести подготовить такую документацию для разработки определенного месторождения. Продолжительность только такой подготовительной стадии, оценивается в 5 и более лет.

"Банковское технико-экономическое обоснование за 5 лет - это реалистичный срок для инвестора. Именно на подготовке нескольких реальных проектов, таких технико-экономических обоснований и должна быть сосредоточена вся работа. Это основная задача и реальная перспектива на ближайшие годы", - добавил спикер.

Получив такой маркетингово-горный проект, инвестор сможет начать поиск финансового партнера, который предоставит капитал для промышленной разработки месторождения, строительства карьера, обогатительного комбината.

Фото: В инвестиционном проекте должна быть просчитана экономическая целесообразность строительства карьера и обогатительного комбината (Getty Images)

Еще одной проблемой в Украине является высокая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий. Этот фактор, считает Шумский, значительно снижает инвестиционную привлекательность строительства перерабатывающих мощностей (гидрометаллургического завода), что ослабляет перспективы Украины поставлять на мировой рынок не только сырье (концентрат руд), но и продукцию с большей добавленной стоимостью.

Механизм соглашений о разделе продукции, который предусматривает передачу инвестором государству части добытого материала или денег, должен быть существенно доработан. "В таких соглашениях должны быть следующие требования к инвестору: проведение минимальных работ для подготовки маркетингового горного проекта, то есть документов для получения западного финансирования в проект", - сказал Шумский, добавив, что другие требования включать в такие договоры не стоит.