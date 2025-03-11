Украина и США начинают переговоры в Саудовской Аравии, - МИД

В городе Джидда, на западе Саудовской Аравии, начинаются переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки (США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - пишет МИД Украины.
Отдельно добавим, что, согласно сообщению Государственного департамента США, переговоры делегаций начнутся в 11:00 по киевскому времени.
Украинскую сторону будут представлять:
Членами американской делегации являются государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча украинской и американской делегаций, во время которой, вероятно, будет затронут вопрос возобновления военной поддержки США, а также передачи разведданных.
По словам главы Белого дома Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.
Между тем Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Владимиром Зеленский, который также сейчас находится с визитом в Джидде.
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