Украина и США начинают переговоры в Саудовской Аравии, - МИД

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - пишет МИД Украины.

Отдельно добавим, что, согласно сообщению Государственного департамента США, переговоры делегаций начнутся в 11:00 по киевскому времени.

Украинскую сторону будут представлять:

глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига;

глава Офиса президента Андрей Ермак;

глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Членами американской делегации являются государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча украинской и американской делегаций, во время которой, вероятно, будет затронут вопрос возобновления военной поддержки США, а также передачи разведданных.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

Между тем Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Владимиром Зеленский, который также сейчас находится с визитом в Джидде.