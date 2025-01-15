Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации, - Зеленский

Киев и Вашингтон уже работают над встречей с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом, которая состоится уже после инаугурации 47-го президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Безусловно после инаугурации, наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы, подробно в них уходить не буду, рано", - заявил президент. По словам Зеленского, для Украины в приоритете закончить войну на справедливых условиях. В то же время страна нуждается в уверенности в том, что Россия не прибегнет к повторному вторжению, в связи с чем важно получить сильные гарантии безопасности. Сегодня же стратегическими гарантиями являются: вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО;

поддержка армии оружием.