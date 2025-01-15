Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации, - Зеленский
Киев и Вашингтон уже работают над встречей с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом, которая состоится уже после инаугурации 47-го президента США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Безусловно после инаугурации, наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы, подробно в них уходить не буду, рано", - заявил президент.
По словам Зеленского, для Украины в приоритете закончить войну на справедливых условиях. В то же время страна нуждается в уверенности в том, что Россия не прибегнет к повторному вторжению, в связи с чем важно получить сильные гарантии безопасности. Сегодня же стратегическими гарантиями являются:
- вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО;
- поддержка армии оружием.
Выборы в США
Несмотря на то, что с выборов президента Соединенных Штатов Америки (США) прошло несколько месяцев, Трамп пока остается в статусе новоизбранного лидера. Инаугурация, согласно американской конституции, состоится 20 января, или же 21-го, если предыдущий день приходится на воскресенье.
Между тем советники Трампа считают, что Украина и Россия могут достичь мирного соглашения уже в ближайшие месяцы.
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