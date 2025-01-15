У Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев, - Reuters

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа считают, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Это отличается он предвыборных заявлений Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание со ссылкой на двух анонимных советников новоизбранного президента США заявляет, что рассматриваются сроки достижения мирного соглашения в несколько месяцев, возможно, чуть больше.

Эти сроки отличаются от того, что говорил Трамп перед выборами. Он утверждал, что якобы закончит войну за день.

Советники назвали обещания Трампа сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для создания новой администрации.

Такие оценки совпадают с заявлением будущего спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Коллега. Он в интервью Fox News на прошлой неделе отмечал, что хотел бы найти решение войны в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.