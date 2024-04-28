Украина и США работают над текстом договора о безопасности. Зеленский раскрыл подробности

"Наши команды работают над двусторонним безопасным соглашением. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что Киев работает над фиксацией конкретных уровней поддержки со стороны Вашингтона на этот и последующие 10 лет.

"Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", – сказал он.